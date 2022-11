Tenso cruce en la cocina entre Alfa y Marcos

El joven estudiante de abogacía le recriminó al hombre de 60 años la cantidad de porciones con mermelada que estaba comiendo y su compañero lo desafió a pelear.

“No te equivoques. Si yo no comí tres, vos tampoco”, le dijo Marcos. Y Alfa le retrucó: “Yo no comí tres, comí uno y medio, y me estoy comiendo el medio como corresponde”.

“Si, hacete el boludo”, lanzó picante Marcos. Y Alfa apuntó: “Ni boludo ni nada por el estilo, así que cuidá los términos”. “Hacete el boludo nomás, todos te vimos agarrando”, le dijo el joven.

A lo que Alfa comentó sobre la presencia de Thiago Medina, el líder de la casa de esta semana: “Estás delante del líder, y al líder se lo respeta, y si no se lo respeta, yo lo hago respetar”.