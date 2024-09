Telefe no invitó a Furia a los Martín Fierro: qué dijo la exGran Hermano

“No me llamaron. Van los caracoles a la mesa. La que se puso el programa al hombro fue Furia, pero no me llamaron. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben. Yo rescindí contrato en buenos términos. Soy la revelación del año, soy consciente de eso. Es una lástima porque yo tengo derecho”, señaló.

Por último, Juliana Scaglione destacó el enorme trabajo que hizo su fandom para ayudarla contra las campañas que había en su contra. “Era luz contra oscuridad. Soy la revolución del año, me gané el cariño de la gente y eso no se paga con nada. Soy una referente”, cerró.