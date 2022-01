Susana Giménez llamó furiosa a Luis Ventura en pleno aire

Así las cosas, en medio del aire de A la tarde sonó el teléfono celular de Ventura y oh sorpresa... no era otra que la mismísima Susana Giménez, quien tras unas palabras permitió que el periodista pusiera en altavoz la comunicación. Allí se la escuchó visiblemente molesta, al afirmar " Yo tendría que estar loca y el tipo también, que debe tener terror de volverme a encontrar si eso no se arregló nunca (en alusión a la estafa y falsificación de la firma de la conductora)".

Al mismo tiempo, fiel a su estilo reveló "Así quedo como una tarada. Cómo voy a recibir, perdonar [a Jorge Rama]... están todos locos!!! Y menos de una persona que no tengo nada que ver y ni sé ni si existe". Y agregó "Jamás perdoné a uno que me afanó, sino parezco boluda". Pero rápidamente Luis Ventura le recordó cuando tuvo en la platea de su programa a Huberto Roviralta, pero ella se excusó asegurando que fue una idea de su producción. Al tiempo que también le mencionó también que a poco de separarse de Ricardo Darín, le prestó su camioneta, excusándose Giménez en que él es su hermano.

En tanto, ya hacia el final de la comunicación, Susana Giménez confirmó que su hija Mercedes quedó varada en Buenos Aires, a donde había viajado para retirar la renovación de su visa, tras dar positivo de coronavirus; al tiempo que volvió a negarse a contar cómo pasará y festejará su cumpleaños este 29 de enero próximo.