Acusan a L-Gante de robar la moto de un policía

"El hecho es del 28 de septiembre y se conoce recién hoy. La imputación es que en la ciudad bonaerense de Roque Pérez, Elian Valenzuela terminó hurtando por unos segundos la moto de un policía", indicó el periodista de policiales sobre el episodio.

"La imputación es que, cuando había terminado su recital en Roque Pérez, donde había 9 mil espectadores, empieza un sistema de postas para irse del lugar y en un momento se complica el tránsito y su salida, e interviene la policía", continuó.

Y remrcó sobre el polémico accionar del artista, según costa en la denuncia: "Elian Valenzuela de forma intempestiva se sube y aborda el motovehículo policial. Finalmente la policía lo detiene y recupera la moto del personal policial".

"Delito de hurto en grado de tentativa", aseguró Mauro Szeta sobre la imputación que pesa sobre L-Gante, que si bien se trata de un delito con una pena menor, su situación podría complicarse por la condena en suspenso que ya tiene a tres años de prisión por amenazas coactivas y daño, fallo que no está firme ya que fue apelado por su defensa.

Por el momento, ni el cantante ni su representante Maxi El Brother se refieron al hecho que podría traerle un nuevo inconveniente legal al joven artista.

En tanto, Elian Valenzuela viene de alcanzar recientemente un acuerdo en la Justicia con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, después de una larga batalla legal y pactaron una nueva cifra actualizada de la cuota alimentaria.