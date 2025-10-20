"
Acusan a L-Gante de robar la moto de un policía

El cantante L-Gante se ve envuelto en una nueva e insólita polémica tras un show gratuito que brindó hace unas semanas en la localidad de Roque Pérez.

L-Gante siempre es noticia y esta vez vuelve a estar involucrado en un gran escándalo por un hecho que habría ocurrido hace algunas semanas cuando se presentó en un show gratuito en Roque Pérez por la Fiesta de la Primavera y año fundacional de la localidad.

Lo cierto es que según detalló Mauro Szeta en el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) el cantante de cumbia 420, que cerró ese festival donde estuvieron varios artistas, es acusado de robarle la moto a un policía luego de su recital.

Debido a la gran congestión en el tránsito ante las miles de personas que asistieron al evento, L-Gante se habría subido a la moto de un efectivo policial sin autorización para eludir el embotellamiento y recorrió un corto trayecto hasta que fue detenido y recuperado el vehículo.

"El hecho es del 28 de septiembre y se conoce recién hoy. La imputación es que en la ciudad bonaerense de Roque Pérez, Elian Valenzuela terminó hurtando por unos segundos la moto de un policía", indicó el periodista de policiales sobre el episodio.

"La imputación es que, cuando había terminado su recital en Roque Pérez, donde había 9 mil espectadores, empieza un sistema de postas para irse del lugar y en un momento se complica el tránsito y su salida, e interviene la policía", continuó.

Y remrcó sobre el polémico accionar del artista, según costa en la denuncia: "Elian Valenzuela de forma intempestiva se sube y aborda el motovehículo policial. Finalmente la policía lo detiene y recupera la moto del personal policial".

"Delito de hurto en grado de tentativa", aseguró Mauro Szeta sobre la imputación que pesa sobre L-Gante, que si bien se trata de un delito con una pena menor, su situación podría complicarse por la condena en suspenso que ya tiene a tres años de prisión por amenazas coactivas y daño, fallo que no está firme ya que fue apelado por su defensa.

Por el momento, ni el cantante ni su representante Maxi El Brother se refieron al hecho que podría traerle un nuevo inconveniente legal al joven artista.

En tanto, Elian Valenzuela viene de alcanzar recientemente un acuerdo en la Justicia con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, después de una larga batalla legal y pactaron una nueva cifra actualizada de la cuota alimentaria.

