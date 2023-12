Sol Pérez mostró su nuevo look salvaje

Y como a todo personaje mediático, jugar con su look e innovar constantemente es algo habitual en ella. Así, mucho se habló de ella durante los debates de Gran Hermano por sus outfits y sus llamativos peinados.

En tanto, en las últimas horas Sol hizo lo propio desde sus redes sociales al compartir un jugado look con rulos voluminosos, make up en los tonos del naranja y el bronce a tono con su sensual vestido, al que le agregó un particular accesorio en su rostro que desató todo tipo de comentarios.