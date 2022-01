Silvina Luna contó un increíble accidente que tuvo con un loro

"Uy, ¡qué fuerte!" disparó el conductor, para acto seguido leer la anécdota para que la protagonista ratifique o rectifique el hecho: "Hace años, en una estadía en Uruguay, Silvina mató a un loro con la cola". Así, Silvina Luna tras escuchar la información no pudo más que sonreír, entre vergonzosa y pícara, e instintivamente asintió con la cabeza y disparó "Si esta cola hablara...", dejándole servido el remate a Paoloski quien no dudó en asegurar que "El que no puede hablar es el gato...".

Claro que tras asegurar que le dio mucha pena la situación, Silvina Luna explicó cómo sucedieron los hechos. "Una amiga, que es re animalera, encontró un lorito en el fondo de la casa, que estaba muy moribundo, y no tuvo mejor idea que dejarlo arriba de una silla. Yo me levanté dormida y me senté con la compu con todo", relató. Al tiempo que agregó que el lorito "Pegó un grito terrible y ahí quedó", sin mayores detalles del episodio fatal con el loro.