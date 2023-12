¿Se viene la boda entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Todo comenzó cuando desde el jurado, Pampita reparó en el detalle de que ambos ya se decían “te amo” y todo derivó en hablar de casamiento. “¿Para vos es prioridad el casamiento?”, le consultó entonces el conductor a su novia.

“Nunca lo he pensado así pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas, como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensando como el casamiento. La verdad que a mi me nace casarme con el amor de mi vida”, respondió ella con una mirada pícara.