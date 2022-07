¿Santiago Maratea se postulará como candidato a Presidente?

Luego, ante las repercusiones, el influencer salió a aclarar un poco lo que quiso decir. “Novaresio sacó el tema de la presidencia. Y le conté que como él sacó tema mucha gente me habla de eso, y le conté que me hablan tanto que lo llevé a terapia. Nunca habla en terapia de mi trabajo”, comenzó explicando desde su cuenta de Instagram.

“La cantidad de personas que me hablan de la presidencia más la cantidad de problemáticas con las que me cruzo. Cómo me involucro tanto y soy sensible. Y siempre encuentro un abandono del Estado y la presidencia representa al Estado. Así es como llegué a esa respuesta. No es que esté pensando en ser presidente”, indicó.

“¿Saben cuánto sale una campaña presidencial? 300 millones de dólares. Escuchá eso: entre 300 y 500. ¿saben cuánto sale hacer el hospital que está en España para cáncer infantil en Argentina? Cosa que sería épico e icónico. 50 millones de dólares”, reflexionó el joven.

Los motivos por los que Santi Maratea no fue a su festejó de cumpleaños: una fiesta para 500 personas

Este fin de semana, Santi Maratea celebró su cumpleaños. El influencer llegó a los 30 años y decidió hacer una mega fiesta para 500 personas y en un lugar muy especial, el Polo Cultural Saldías, decorado con arte, barra de alcohol libre y con la presencia de la fiesta Bresh, una de las más populares del momento.

Hasta ahí todo bien pero un mega detalle insólito sorprendió a todos: Santiago no fue a su cumpleaños, no apareció en toda la noche.

El instagramer contó que se quedó monitoreando todo a unos metros del lugar con algunos de sus amigos con los que organizó todo. Y, confesó que faltó a su celebración adrede.

Santiago dijo que su ausencia se trató de una "obra de arte". Incluso, esto lo explicó en su souvenir, en el vidrio de cada auto, sus dueños encontraban un encendedor apoyado cuando se iban.

"Arte. Así se explica. Fue una obra de arte. O sea, hice de mi cumpleaños una obra de arte. ¿Cuál es la obra? No ir", dijo.

Pero, el festejo terminó tipo 6 de la mañana en el lugar que estaba escondido con algunas personas que fueron, como Belu Lucius y su marido. Yanina Latorre en cambio, no le gustó nada enterarse de la ausencia del cumpleañero y dijo: "Menos mal que no fui".