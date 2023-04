Santiago del Moro sobre los retweets de Wanda Nara: "Ni me interesa"

Claro que cuando el notero del programa de Ángel de Brito hizo referencia al gesto 2.0 de Wanda Nara en su contra desde la red social del pajarito, con mensajes del tipo "la veo mejor a ella que a Santiago", del Moro fue contundente una vez más.

"No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa. Capaz que ni lo vio y lo retuiteó. No, no. Con ella tengo la mejor. No pasa nada", cerró del Moro sobre el tema quien ya comienza a calentar motores para ponerse al frente de la siguiente edición de Gran Hermano.

Mucho se habló en torno al futuro de Gran Hermano 2023, y tras el fenómeno que la rompió con el rating, las redes y el streaming, muchos pusieron en duda la continuidad de Santiago del Moro como conductor del reality de Telefe.

Lo cierto es que, a través de sus redes sociales, un espacio que usa sólo en caso de comunicaciones importantes, del Moro se manifestó al respecto, y despejó dudas sobre su retorno.

santiago del moro.jpg

"Para todos los que me preguntan... Muy feliz en Telefe, ya estamos trabajando en la nueva edición de Gran Hermano. Se viene algo espectacular", aclaró el conductor de "El Club del Moro" (La 100), en su perfil.

Puede que quizá el silencio del conductor de lo más visto en los últimos años de la tevé genere controversia, pero lo cierto es que mientras se toma un descanso de la pantalla chica, Del Moro se prepara para patear nuevamente el tablero, y hacer el éxito de la nueva etapa.