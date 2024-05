Sabrina aclaró cuál es su vínculo con Alan tras salir de Gran Hermano

“La realidad es que nos llevamos muy pero muy bien, compartimos muchas cosas, pero no estamos en una relación. Si nos estamos conociendo, pero porque no solamente me estoy conociendo con Alan, también con Luchi y con todos mis compañeros fuera de la casa”, sostuvo la influencer.

Y resaltó: “Es algo especial porque tengo un cariño especial. Puede ser tan especial y diferente mi cariño con él como el que tengo con Luchi o con Rosi, son personas especiales que les dedico un tiempo diferente que a otros participantes, no me lleva a tener una relación de pareja todavía ni nada".

De todas formas, reconoció la química que tiene con Alan y explicó: "Él es muy piola, muy compañero, entonces a veces me voy a tomar una mates a lo de mis viejos y le mando si quiere venir. Compartimos otras cosas que quizás no salen en redes sociales, pero también tiene que ver con que somos humos y hay cosas que tienen que quedar en la intimidad”.

“En mi mente no hay una prioridad para el amor, hoy mi cabeza está en enfocarme en mi carrera. Terminé una relación de ocho años, estoy viviendo sola, y hay un montón de cosas que hacen que en este momento no me importe otra persona”, concluyó.