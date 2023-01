Rodrigo De Paul le impuso una estricta condición a Camila Homs

Pasados unos días ya del último escándalo entre ellos, al difundirse durísimos mensajes que la modelo le envió a de Paul, sumados a los amenazantes audios de Horacio Homs, Rodrigo no sólo demandó a su ex sino que le hizo saber la estricta condición con la que debe cumplir para no romper el acuerdo.

Según contaron en el programa que conduce Karina Mazzocco en el canal del cubito, Camila Homs debe llevar sí o sí a sus hijos a Madrid o a donde esté jugando el futbolista cada 45 días, para que el actual novio de Tini Stoessel no pierda el contacto con sus hijos.

De no cumplir Camila con ese riguroso punto del acuerdo, Rodrigo De Paul estaría dispuesto a romper el acuerdo económico al que había llegado.