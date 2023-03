Robo de 7 IPhone: la insólita explicación de Morena Rial a su familia

Por último, remarcó que el local es de su hermano, un trabajador que se levanta a las 8 de la mañana y vuelve a su casa doce horas después. “No devolvió ni uno y la verdad es que es una fortuna para un laburante, porque nadie te regala nada”, cerró indignado.

Un negocio de ropa acusó a Morena Rial de mechera

La hija de Jorge Rial no deja de acumular escándalos en Córdoba, provincia a la que se mudó hace tres años. Ahora un local de indumentaria la escrachó en las redes sociales por mechera, y también de comprar prendas y devolverlas rotas y sucias.

“La verdad que jamás pensé o imaginé llegar a este punto, ya que le di millones de oportunidades para que me devuelva la ropa o me pague la cantidad que se robó de mi local. Me contacté con vos más de cuatro veces pidiéndote que me deposites algo de toda la ropa que me robaron vos y esos dos desastres de mujeres que andan con vos. Y así como les echaste la culpa a ellas, deberías ver con quiénes andas para cuidar tu imagen”, escribieron desde el perfil de Instagram de “Myangel.ind”.

Luego, agregaron: “Tengo los mensajes, tengo las pruebas, tengo las cámaras. Hoy veo que subís una foto con el top fucsia que noté que faltaba. Espero te de la cara para pedir disculpas. Éxitos, y que lo mejor venga para gente buena, no para vos y aquellos con los que te relacionás”. Horas después, optaron por eliminar el posteo de la cuenta, y explicaron que les daba vergüenza ajena hacer público o arruinar la página con algo tan desagradable. Por el momento, la mediática no emitió palabra sobre este episodio.