Ricardo Montaner apuntó contra un diario por una nota sobre su esposa

Antes de que apareciera este hombre, la familia había mantenido reuniones con una empresa, que los llevó a conocer lugares y probar comidas en Exaltación de la Cruz, donde fue el enlace. Esta empresa terminó renunciando, sobre todo por el pedido de la esposa de Ricardo Montaner de que los invitados se alojaran gratis en un hotel de lujo.

“Querían que les diese habitaciones gratis, pero ellos no iban a subir ninguna historia para que no se sepa que era canje. También tenían que mentirle al hotel la fecha y el nombre de los famosos para que no se filtren”, contó Lucas Bertero en Intrusos.

“Era todo muy pesado, de muy mala manera y con muy malos tratos”, sumó el periodista.

La furia de Ricardo Montaner

Y al ver esta información en las redes y portales, Ricardo Montaner reaccionó desde su cuenta de Twitter.

Compartiendo un link del diario La Nación donde se tituló "Casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner: acusan a Marlene de maltratadora", el músico manifestó enojado: "Un periódico tan serio titula así?... Y pensar que me encanta leerlos".