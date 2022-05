Quién heredará los bienes de Enrique Pinti

De esta manera, la panelista del programa de Karina Mazzocco reveló que el autor de Salsa Criolla dejó todo a una única heredera. Natalia Gabriela Camaño será la única heredera de los bienes materiales del artistas. Se trata de la hija de un primo suyo que falleció a comienzos de este 2022, y que siempre fue su mano derecha.

En tanto, la periodista detalló que fue el 26 de enero pasado cuando Enrique Pinti modificó su testamento original hecho en 2014. Allí, dado que su salud ya pendía de un hilo -aunque no se sabía públicamente-, el capocómico no pudo firmar la nueva versión de puño y letra. Es por eso que "En una parte del testamento aclara que 'se deja constancia que, no pudiendo firmar bien, el otorgante, en virtud de la enfermedad que lo aqueja, estampa también la impresión del dígito pulgar derecho'", explicó la periodista del canal del cubo.

Dieron a conocer el último deseo de Enrique Pinti antes de morir

En la madrugada del domingo 27 de marzo de este 2022, murió Enrique Pinti a sus 82 años. El actor y humorista se encontraba internado desde el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi y el último tiempo su cuadro empeoró.

A través de las redes sociales varias figuras del espectáculo se expresaron para despedirlo con tristeza.

Enrique Pinti, fue un genial actor, autor y director teatral. Murió el 27 de marzo de 2022 a los 82 años.

Fue su amigo Carlos Rottemberg quien hizo oficial la noticia de manera pública y en una nota con Radio Mitre reveló cuál fue la última voluntad de Pinti antes de partir.

“Pidió que no se le envíen flores y si alguien pensaba gastar en eso, lo destine como donación a la Casa del Teatro”, contó el productor y añadió: “Parece increíble, pero hasta el final estuvo pensando en la comunidad artística a la que pertenecía”.