Quién fue la última pareja de La Peque Pareto y cuán importante es el amor en su vida

Mientras hace su residencia en traumatología en el Hospital de San Isidro y pasa largas horas de grabación en los estudios de Telefe, no le queda demasiado tiempo libre, por eso muchos se preguntan cuál es la situación sentimental de La Peque Pareto.

Fueron varias las veces en las que la deportista se refirió a cómo su vida de 10 años de dedicación plena a Judo la llevaron a sacrificar otros aspectos de su vida. Sumado a que no eligió una carrera universitaria muy fácil, lo que la llevaba a consumir todo su tiempo entre entrenamientos y estudios.

PAreto.png

Eso la llevó a Paula a renunciar a salidas con amigos, festejos, eventos, reuniones familiares y hasta a una vida sentimental muy activa. “Me pasaba que tenía que dar de baja salidas. Llegaba hasta el comer, iba a la previa, charlaba un rato, y a la una, dos como muy tarde, me volvía a casa”, contó en diálogo con Infobae hace un tiempo atrás.

“Muchas veces me he perdido reuniones familiares de cumpleaños y me dolió. Decía: ‘Bueno, me perdí esto, me perdí esto, me perdí esto, ahora tengo que meter todo, matar o morir porque si no me lo perdí sin una causa justa’”, sumó Pareto.

Pero desde el lado del corazón, La Peque admitió haber tenido algunas parejas sin contar de quiénes se tratan pero actualmente estar sola: "Y en algún momento hubo, pero todas las parejas que tuve siempre el problema fue que no tenía tiempo. Y es real, o sea yo lo acepto y hoy por eso tampoco estoy con nadie, porque es una realidad”.

“Así que por ahora, nada, me llevo siempre bien con las personas con las que estuve pero ya saben. O sea mi familia, mis amigos y las parejas que tuve saben cómo es mi vida y a veces es más difícil de aceptarlo”, confió para cerrar.