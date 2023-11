Qué dijo Eva Bargiela sobre su cena con Miguel Ángel Silvestre

“Yo voy a contar la verdad de lo que pasó, yo fui a un evento de la serie de Miguel Ángel que ahora no me acuerdo cómo se llama la serie”, comenzó relatando. “Yo subí historias ahí de buena onda porque fui al evento”, continuó. Y Ángel intervino:“¡Ya estás mandando fruta porque a todos nos invitaron a la fiesta, pero nadie fue a cenar con él!”.

"Voy a contar lo que pasó, él me responde la historia como ‘Gracias por venir al evento’ o algo así ¡Es muy atento!”, siguió contando la modelo.

“Entonces me comentó que estaba comiendo en la habitación, un room service, y yo le dije: ‘estoy con mis amigas comiendo hamburguesas y tomando unos tragos', le dije que si estaba aburrido que bajara a tomarse unos tragos con nosotras y bajó”, explicó Bargiela.

También detalló que le recomendaron "algunos lugares para que visite Buenos Aires, hablamos de cine y terminó ahí, taza taza cada uno a su casa”.

Por su parte, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, quien estaba en la tribuna acompañando a su amiga y además estuvo presente en la cena, afirmó que el actor español se mostró muy interesado en la rubia: “Puedo dar fe que estaba como loco Miguel Ángel con ella. Bajó, no paraba de mirarla, le hacía mimitos". Al final, Eva expresó: “No paso nada, pero es muy guapo".

Los explosivos mensajes de Eva Bargiela tras conocer el nuevo romance de Facundo Moyano

A mediados de septiembre, Facundo Moyano sorprendió a todos al confirmar que se separó de Eva Bargiela luego de siete años de relación. En el programa de Luciana Geuna y María Eugenia Duffard en TN, Verdad / Consecuencia, el dirigente político anunció el fin de su relación con la modelo.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le dijo Duffard al invitado, que rápidamente aclaró que el vínculo terminó. “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar”, respondió Facundo Moyano.

Hace unos días se conoció que el referente político está nuevamente en pareja, con quien se lo vio cenando en un exclusivo restaurante. ¿Quién es la joven en cuestión? Se llama Pilar y es hija del ex tenista Alejandro Ganzabal.

A poco de conocerse los detalles del romance de Facundo Moyano y Pilar, Eva subió posteos a su cuenta de Instagram, que hacen pensar a muchos que podrían estar dirigidos a su ex.

La figura del Bailando colgó un meme de la película Aladdín, que en la parte superior dice: "Capricornio: yo no guardo ningún rencor a nadie...”, y luego se observa al malvado Jafar leyendo un extenso papiro, a lo que ella agrega: “La lista de gente que tiene Capri cancelada por algo que le hizo en el pasado”.

Finalmente, en otra publicación, Eva dejó una profunda reflexión, más que sugestiva. “Octubre 22. Que hoy solo sea hoy, sin el peso de ayer ni la ansiedad de mañana. Disfrutar, sonreír y vivir la magia del momento presente, que es lo mejor que puedes hacer”, escribió.