Premios Oscar 2026: conocé a todos los ganadores

Entre los grandes protagonistas de la noche, Una batalla tras otra (One Battle After Another) se llevó el premio a Mejor Película y se convirtió en la producción más galardonada de la ceremonia al obtener cinco estatuillas.

También se destacaron Sinners (Pecadores), que obtuvo cuatro premios, y Frankenstein, que sumó tres estatuillas, consolidándose en categorías importantes como guion, dirección, actuación y fotografía.