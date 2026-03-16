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Premios Oscar 2026: conocé a todos los ganadores

La industria del cine tuvo su noche de gala cin la entrega de los premios Oscars 2026. La película "Una batalla tras otra" se quedó con 5 estatuillas.

La nueva edición de los Premios Oscar 2026 dejó una gala inolvidable para la industria del cine. La ceremonia organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences se realizó este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación más importante de Hollywood.

Entre los grandes protagonistas de la noche, Una batalla tras otra (One Battle After Another) se llevó el premio a Mejor Película y se convirtió en la producción más galardonada de la ceremonia al obtener cinco estatuillas.

También se destacaron Sinners (Pecadores), que obtuvo cuatro premios, y Frankenstein, que sumó tres estatuillas, consolidándose en categorías importantes como guion, dirección, actuación y fotografía.

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La 98ª edición de los Oscar contó además con la conducción del reconocido presentador y comediante Conan O’Brien, quien fue el encargado de guiar la noche más importante del cine y aportar humor con sus intervenciones durante toda la gala.

Todos los ganadores a los Oscar 2026

Mejor película: Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson

Mejor director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor actor: Michael B. Jordan (Sinners)

Mejor actriz: Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (La hora de la desaparición - Weapons)

Mejor actor de reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor film internacional: Sentimental Value de Joachim Trier

Mejor película animada: Kpop Demon Hunters (Las guerreras KPop)

Mejor guión original:Ryan Coogler por Sinners

Mejor guión adaptado: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Mejor casting: Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

Mejor sonido: GarethJohn, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizo y Juan Peralta por F1: la película (F1: the movie)

Mejor cinematografía: Autumn Durald Arkapaw por Sinners

Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein

Mejor banda de sonido: Ludwig Göransson por Sinners

Mejor vestuario: Kate Hawley por Frankenstein

Mejor edición: Andy Jurgensen por Una batalla tras otra

Mejores efectos especiales: Joe Letteri, Richard Baneham Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y cenizas

Mejores efectos de maquillaje: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein

Mejor corto de ficción: The Singers (empate) - Two People Exchanging Saliva (empate)

Mejor corto animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor documental: Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova)

Mejor corto documental: All the empty rooms (Jshua Seftel y Conall Jones)

Mejor canción original: “Golden”, en KPop Demon Hunters (Las Guerreras Kpop), de EJAE y Mark Sonnenblick

FUENTE: Primicias Ya

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