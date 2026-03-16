Premios Oscar 2026: conocé a todos los ganadores

La 98ª edición de los Oscar contó además con la conducción del reconocido presentador y comediante Conan O’Brien, quien fue el encargado de guiar la noche más importante del cine y aportar humor con sus intervenciones durante toda la gala.
Todos los ganadores a los Oscar 2026
Mejor película: Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson
Mejor director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor actor: Michael B. Jordan (Sinners)
Mejor actriz: Jessie Buckley (Hamnet)
Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (La hora de la desaparición - Weapons)
Mejor actor de reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra)
Mejor film internacional: Sentimental Value de Joachim Trier
Mejor película animada: Kpop Demon Hunters (Las guerreras KPop)
Mejor guión original:Ryan Coogler por Sinners
Mejor guión adaptado: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Mejor casting: Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
Mejor sonido: GarethJohn, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizo y Juan Peralta por F1: la película (F1: the movie)
Mejor cinematografía: Autumn Durald Arkapaw por Sinners
Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
Mejor banda de sonido: Ludwig Göransson por Sinners
Mejor vestuario: Kate Hawley por Frankenstein
Mejor edición: Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
Mejores efectos especiales: Joe Letteri, Richard Baneham Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y cenizas
Mejores efectos de maquillaje: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
Mejor corto de ficción: The Singers (empate) - Two People Exchanging Saliva (empate)
Mejor corto animado: The Girl Who Cried Pearls
Mejor documental: Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova)
Mejor corto documental: All the empty rooms (Jshua Seftel y Conall Jones)
Mejor canción original: “Golden”, en KPop Demon Hunters (Las Guerreras Kpop), de EJAE y Mark Sonnenblick