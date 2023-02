Premios Grammy: estos son los flamantes ganadores

Los premios Grammy son los únicos de la música que se entregan por medio de la votación de los miembros de The Recording Academy.

Estos representan a todos los géneros y disciplinas creativas, incluidos artistas, compositores, productores, mezcladores e ingenieros.

La ceremonia contó, además de la entrega de premios, shows musicales como el de Bad Bunny, Sam Smith y Lizzo. La conducción estuvo a cargo del comediante ganador del Emmy, Trevor Noah, por tercer año consecutivo.

Premios Grammy 2023: Los ganadores en las categorías principales

Álbum del año: Harry’s House – Harry Styles

Grabación del año: ‘About Damn Time’ – Lizzo

Canción del año: ‘Just Like That’ – Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo: Samara Joy

Mejor video musical: ‘All Too Well: The Short Film’ – Taylor Swift

Mejor interpretación solista pop: ‘Easy on Me’ – Adele

Mejor interpretación dúo/grupo pop: ‘Unholy’ – Sam Smith y Kim Petras

Mejor álbum pop vocal tradicional: Higher – Michael Bublé

Mejor álbum pop vocal: Harry’s House – Harry Styles

Mejor grabación dance/electronica: ‘Break My Soul’ – Beyoncé

Mejor álbum de música dance o electrónica: Renaissance – Beyoncé

Mejor interpretación de música alternativa: ‘Chaise Longue’ – Wet Leg

Mejor álbum de música alternativa: Wet Leg – Wet Leg

Mejor interpretación R&B: ‘Hrs & Hrs’ – Muni Long

Mejor interpretación de R&B tradicional: ‘Plastic Off the Sofa’ – Beyoncé

Mejor canción R&B: ‘Cuff It’ – Beyoncé

Mejor álbum R&B progresivo: Gemini Rights – Steve Lacy

Mejor álbum de R&B: Black Radio III – Robert Glasper

Mejor interpretación rap: ‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap melódico: ‘Wait for U’ – Future ft. Drake y Tems

Mejor canción rap: ‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

Mejor álbum rap: Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Mejor álbum pop latino: Pasieros – Rubén Blades y Boca Livre

Mejor álbum de música urbana: Un verano sin ti – Bad Bunny

Mejor álbum latino rock o alternativo: Motomami – Rosalía

Mejor álbum latino tropical: Pa’lla voy – Marc Anthony

Mejor recopilación de banda sonora para medios visuales: Elvis – Varios artistas

Mejor score para medios visuales: Encanto – Germaine Franco Mejor canción compuesta para medios visuales ‘We Don’t Talk About Bruno’ de Encanto – Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el reparto de Encanto