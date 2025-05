Pepe Ochoa expuso las maldades de Laurita Fernández con sus novios

Furioso por los dichos de su examiga, Ochoa se refirió al tema en su programa de streaming en Bondi, donde literalmente la liquidó. "Laurita Fernández, no tengo nada en contra tuyo, te lo voy a decir acá en este programa para que lo sepas, no me pasa nada, no me genera nada ni bueno ni malo. Entiendo igual que vos del otro lado hagas lo que hacés porque le escribís a Ángel y te conviene enojarte conmigo porque para contestar si estás o no separada no contestaste nunca", deslizó tranquilo de movida.

Pero a medida que hablaba fue levantando presión, y de repente expuso las peores maldades que Fernández le habría hecho a varios de sus anteriores novios. "Y vos eras la persona que me llamaba a mi para meterte en el teléfono de Fede Bal, mandarme a mi los chats y que yo esos chats los filtre en la prensa. Porque vos querías que la persona más buscada en la foto del Bailando seas vos. Y lo lograste... lo logramos. Entonces a mi no me corras, porque yo sé bien todas las cosas que hiciste para tejer", disparó de repente.