Palito Ortega dio positivo de Covid-19

"Lamentamos informar que el concierto del día 11/06 en Malvinas Argentina se posterga debido a que Palito Ortega contrajo Covid", dice el comunicado que difundió el cantante.

En el mensaje indican que el artista "se encuentra en buen estado de salud".

En el comunicado especifican que, en los próximos días, darán a conocer la nueva fecha en esa ciudad.

Palito Ortega habló sobre su supuesta hija y realizó fuertes declaraciones: "Ese capricho estúpido"

Hace un par de semanas, el reclamo de paternidad que una mujer le hace a Ramón Palito Ortega tomó relevancia. Pero, hasta ahora, el cantante no se había referido de manera tan molesta sobre tema. Cuando se le consultó al respecto, resaltó que es un tema cerrado.

Rosa tiene 61 años y es la hija del hermano mayor fallecido del artista, Juan Ortega. Sin embargo, la mujer asegura que no es sobrina de Palito, sino que es su hija.

Palito Ortega habló en exclusiva con Juan Alberto Mateyko, en el programa La Movida de la Noche de Radio Mitre Córdoba, sobre la mujer que dice ser su hija, en la previa a su llegada a Córdoba con su gira Despedida Tour.

"El ADN ya se hizo hace muchos años, por lo cual tuvo que ir el padre y tuve que ir yo, por ese capricho estúpido, a sacarnos sangre. Está todo registrado y se hizo todo legalmente. Y le dio el 100% (a Juan Ortega)", afirmó el padre de Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega.

Molesto al hablar de este tema, Palito agregó: "Desde la hija de Gardel hasta acá, a la hija de Sandro, de Cacho Castaña, han cometido barbaridades y hasta han hecho exhumar cadáveres, No puede ser así".

Cuando Mateyko le consultó si esta situación, afecta a la familia, dijo: "Esto no afecta la familia, es algo que inventan los medios. Ya se hizo todo y dio negativo. Acá intervino una abogada, Ana Rosenfeld, la que hizo hacer todos los análisis y qué se va a decir, salió negativo. La gente no es tonta y no le podés vender cualquier cosa. No se puede vivir así", cerró.