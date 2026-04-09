Como un Boca - River, Migue Granados y Nico Occhiato sumaron un nuevo capítulo a la rivalidad entre ellos. Todo se reavivó luego de que el conductora de OLGA pasara por el programa de Martín Cirio, donde volvió a poner sobre la mesa una vieja polémica vinculada al traspaso de figuras de Luzu TV al proyecto de los hermanos Cella.
Nico Occhiato explotó de furia contra Migue Granados y lo mandó a laburar
Nico Occhiato tomó la palabra luego de las últimas declaraciones de Migue Granados sobre el traspaso de figuras desde LUZU TV a OLGA y no esquivó la polémica.