Nico Occhiato explotó de furia contra Migue Granados y lo mandó a laburar

Embed - NICO OCCHIATO RE CALIENTE CON MIGUE GRANADOS: "QUE SE PONGA A LABURAR"

Lejos de quedarse ahí, el creador de Nadie Dice Nada amplió su postura y rechazó de plano la versión de su colega: "Conozco los problemas que tuvo Marti, porque laburó acá. Pero eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica".

"Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad", cuestionó la lógica detrás de esas teorías.

"Cuando se te se va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo", cerró, con un mensaje directo y sin filtros.