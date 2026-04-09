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Nico Occhiato explotó de furia contra Migue Granados y lo mandó a laburar

Nico Occhiato tomó la palabra luego de las últimas declaraciones de Migue Granados sobre el traspaso de figuras desde LUZU TV a OLGA y no esquivó la polémica.

Como un Boca - River, Migue Granados y Nico Occhiato sumaron un nuevo capítulo a la rivalidad entre ellos. Todo se reavivó luego de que el conductora de OLGA pasara por el programa de Martín Cirio, donde volvió a poner sobre la mesa una vieja polémica vinculada al traspaso de figuras de Luzu TV al proyecto de los hermanos Cella.

En ese contexto, el hijo de Pablo Granados no dudó en plantar la duda sobre lo que ocurrió en su momento con Marti Benza y el revuelo que se generó en redes sociales. "Para mí eso estuvo armado de que la hicieran pi.. y después recularon, lanzó, sugiriendo que hubo una estrategia detrás del fuerte rechazo que recibió la influencer por parte de cierta comunidad digital.

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Occhiato, quien decidió dejar de lado cualquier sutileza y responder de manera directa. Consultado al respecto en Intrusos (América TV), fue contundente: "Fue una boludez".

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Embed - NICO OCCHIATO RE CALIENTE CON MIGUE GRANADOS: "QUE SE PONGA A LABURAR"

Lejos de quedarse ahí, el creador de Nadie Dice Nada amplió su postura y rechazó de plano la versión de su colega: "Conozco los problemas que tuvo Marti, porque laburó acá. Pero eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica".

"Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad", cuestionó la lógica detrás de esas teorías.

"Cuando se te se va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo", cerró, con un mensaje directo y sin filtros.

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