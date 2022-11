Nico Cabré se emocionó al hablar de China Suárez

El actor que tiene por delante el desafío de dirigir por primera vez teatro en una comedia donde dirigirá a Mariano Martinez, Yayo, Bicho Gomez y María Valenzuela, entre otros; habló con emoción de su padre, y de la vez que tuvo que pedirle plata como hijo para que lo ayude a comprar un taxi.

https://twitter.com/canal9oficial/status/1589068497422024704 #LaDivinaNocheDeDante | Nicolás Cabré se emocionó al hablar de su relación con la China Suárez: "Nos apoyamos los dos"@DanteGebelOk https://t.co/kaAgw3ejE8 — El Nueve (@canal9oficial) November 6, 2022

“Yo hacía -Algo en común- en el Blanca Podestá y él venía a todas las funciones”, contó sobre su papá. “Cuando mi papá murió me quedé dos años en mi casa y me costó entender por qué actuaba y cuál era el incentivo” dijo y agregó “y cuando volví a hacer teatro siempre le invento un lugarcito donde en algún momento veo un brillito y en el Multiteatro no le tengo que inventar un lugar, porque ese lugar está y Rufi (su hija) sabe adonde miro”.

Fue justamente al hablar de su hija que dijo que “es mi compañera y la luz de mis ojos, no tengo más necesidades que verla feliz, yo no necesito más…se me cae la baba como padre, pero tengo una hija maravillosa, que me banca, me escucha”.Y en referencia a la madre de Rufi comentó que “la China es la mejor madre que Rufi pueda tener, nunca discutimos, nos apoyamos los dos y la prioridad es Rufi y no sólo la China y yo, sino la familia, con Marcela, la mamá, puedo hablar sin pasar por la China. Y mi hija ve que sus padres son compañeros y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”.