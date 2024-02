Nicki Nicole rompió el silencio tras separarse de Peso Pluma

La cantante, por primera vez, reveló que su vínculo con el mexicano llegó a su final por su infidelidad: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

Por último, Nicki reveló que se enteró del engaño de su ahora exnovio a través del video que recorrió las redes sociales: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar".