Nazarena Vélez reveló la verdad sobre Luismi: ¿Se acostó con el cantante?

La actriz relató el episodio aclarando en una primera instancia que ella se acercó hasta allí por decisión propia y en carácter de admiradora del artista. “No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta”, resaltó y reveló que llegó a dicho encuentro por una productora que le contó que habían organizado una comida en el hotel y que “necesitaba cinco o seis chicas diosas”. “Y le dije que sí”, contó Nazarena y reprodujo la conversación que tuvo con su par.

—Vas a quedar como un gato.