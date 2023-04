Murió José Luis Gozalo, el ex representante de Rodrigo

"Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz", escribió la mujer.

"Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad", cerró para despedirse de su padre.

"Recién termina de fallecer el Pepe Gozalo, aquel manager emblemático de Rodrigo... con él se fueron muchos secretos de la movida musical", dijo el periodista Luis Ventura, uno de los últimos que lo entrevistó para el ciclo Secretos Verdaderos (América TV).