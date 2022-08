Murió Anne Heche luego de sufrir un grave accidente de auto

El personal de emergencias trasladó a Anne Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según informó la cadena CNN. El cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la filántropa Nancy Davis, amiga íntima de Anne Heche, en un posteo. “El cielo tiene un nuevo ángel. Mi cariñosa, amable, divertida, entrañable y hermosa amiga se fue al cielo. La extrañaré terriblemente y apreciaré todos los hermosos recuerdos que hemos compartido”, escribió.

Anne Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World.

La actriz estadounidense de 53 años se consolidó en Hollywood con las películas Donnie Brasco (1997), Volcano (1997) y I Know What You Did Last Summer (1997).

El duro comunicado de Anne Heche, a una semana del accidente

En un crudo comunicado, la familia de Anne Heche habían expresado su preocupación por la salud de la actriz, a una semana del choque.

“Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica severa (Nota del R: falta de aire en el cerebro) y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, le comentó al medio Deadline un representante de la familia de la artista.

De acuerdo a lo que se especula en ese medio, las personas cercanas a la actriz tomaron la decisión de quitarle el soporte vital luego de que fuera declarada con muerte cerebral.

“Durante mucho tiempo fue su elección donar sus órganos y se la mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable”, explicaron en el comunicado.

“Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center del Hospital West Hills”, agregó el texto de los allegados a la intérprete.