Morena Rial presumió su nuevo trabajo en redes

“Hola a todos, ¿cómo están? Para los que saben que a mí, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a ‘Lo de Maty’ y me propuso trabajar acá. Así que acá me tienen, miren... Ahora les muestro un poquito más”, lanzó detrás del mostrador del local.

Así, con música de fondo, el video muestra a la hija del conductor de Argenzuela pesando y etiquetando, a pura ironía, bananas, peras y manzanas, no sin hacer fuck you para todos sus haters y familiares con los que está enfrentada.

Lo cierto es que el reel fue subido a la cuenta de Instagram Lo de Maty, la verdulería y almacén en cuestión, y fue compartido por More desde sus historias virtuales, dado que no es otra cosa más un trabajo publicitario que le propusieron, y como buena influencer que es, aceptó sin dudarlo.