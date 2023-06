Morena Rial grabó un video y dijo que no hablará más

"De todas las cosas que yo conté, de todo el maltrato físico y psicológico que he vivido en mi vida, por qué no se interiorizan en eso, todas las cosas que yo tuve que padecer de chica. Ahí se van a dar cuenta quién miente en el medio, cuánta verdad hay y cuánta mentira", expresó la joven.

"Estoy con un problemita personal pero no quería dejar de aclararlo porque ya me tienen un poco cansada de acusar o no acusar, así que un beso para todos y buena vida", explicó More.

Y remarcó: "Les pido que tengan un poco más de empatía y que se fijen un poquito más los mensajes que mandan. Les agradezco a la gente que me dio el apoyo que uno necesita en una situación es así, como la que yo tuve que vivir o las que yo tuve que padecer de chica, porque realmente fue un maltrato tremendo".

"Para los que me quieren, les agradezco, y a los que me odian, las mando un beso y ojalá las vida los pueda sanar a ustedes, que no saben o no tienen ni un poco de empatía con la otra persona, hacia lo que sucedió, porque yo era una niña. Así que les mando un beso y no tengo nada más que aclarar, gracias, son mis últimas palabras", finalizó More Rial.