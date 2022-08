Morena Rial denunció a un ex por violencia

“No es mi expareja, es una persona que fue una más”, dijo, bajándole el precio. “Obvio que se presta a confusión, pero quiero aclarar que nunca tuve un problema con él. Nos llevamos bárbaro. Entonces opinar que Maxi tiene algo que ver es totalmente negativo. Y de la otra persona, que la verdad que deja mucho que desear, que se encargue la Justicia”, sentenció.

Estas declaraciones se dan en simultáneo a la palabra de El Maxi, quién se refirió a la situación que vivió Morena a la salida del boliche: “Yo trato de no meterme en esas cosas. Tal vez si estuviera conmigo no hubiese pasado lo que pasó. No sé bien lo que ocurrió. No sé si le pintaron los dedos o no. Nosotros hablamos, pero no de cosas íntimas. No puedo reclamarle nada”. Además, afirmó que prefiere hacerse a un lado de esta situación.

Lamentablemente, More no viene teniendo un año tranquilo: una exempleada doméstica la denunció por estafa, se separó de El Maxi (a quien internaron de urgencia por un dolor en el pecho), perdió un embarazo, afrontó un montón de críticas tras recibir un reconocimiento por su trayectoria en el mundo del espectáculo y hasta tuvo que salir a hablar de las andanzas de su papá soltero.

More Rial, complicada: la palabra de Dylan Rodríguez, el supuesto damnificado por la vandalización de un auto

Morena Rial fue imputada este fin de semana por robo, agresiones y amenazas tras protagonizar un escándalo con un ex. Según trascendió, se trata de Dylan Rodríguez, de 22 años.

El problema se desató el fin de semana cuando ambos coincidieron en un boliche de Córdoba. “Él estaba con otras chicas y Morena y sus amigas se enojaron, lo encararon y le pegaron”, relataron en LAM (América).

Tras ese episodio, el joven se fue a la casa de su novia. “Morena sabía cual era la dirección y lo fue a buscar. Ahí le rompieron el auto, ellas mismas filmaron todo y lo subieron a sus historias de Instagram”, precisó Fernanda Iglesias.

“Él le contó todo a su papá, llamaron a un abogado e hicieron la denuncia por el robo de la patente. Pero cuando contó todo lo que le pasó le advirtieron que había varios delitos”, indicó la periodista.

Y aclaró que todas están imputadas por “robo, lesiones y amenazas” y que tienen una medida de restricción que les prohíbe acercarse a Dylan.