La PREGUNTA de Mirtha que PUSO COLORADA a Nazarena Vélez: ¿Qué le dijo?

Pero el momento más filoso de la noche llegó cuando Mirtha, sin filtros, lanzó una pregunta que tomó por sorpresa a todos: “¿Este es el definitivo, no?”, haciendo alusión a la actual pareja de la panelista de LAM.

Vélez, un tanto emocionada, no dudó en responder: “Sí, es el definitivo, ha ocupado un rol de figura paterna con Thiago que me conmueve. Si me decís que voy a estar toda la vida con él, me encantaría”, lanzó con una sonrisa cargada de emoción.