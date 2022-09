Mirtha Legrand reveló qué le dolió del programa de Juana Viale

Sobre el cambio del nombre del programa contó: "Lo hablamos con Juana y con Nacho. Era raro que se llamara Almorzando con Mirtha Legrand con Juanita".

"Lo que más me dolió es que sacaron la música y pusieron una de Gastaldi. No quiero que esto provoque una discordia ni nada", expresó Mirtha.

"Juanita es amorosa, ella me adora. Toda mi familia me quiere", aclaró Legrand para dejar en claro que no había ningún problema familiar.

La pregunta del millón: Mirtha Legrand le preguntó a Santi Maratea si está en pareja

Fiel a su estilo, "La Chiquita" le consultó al influencer si estaba casado o si tenía pareja. "Estoy muy lejos de casarme. No se si algún día me casaré", comenzó Maratea y aclaró: "No tengo pareja y no pienso en el amor o si tengo una pareja. No proyecto para ese lado. Siento que es muy caro".

Marcelo Polino bromeó que con la cantidad de seguidores que tenía rápidamente podría conseguir canje para realizar una gran celebración, pero de todos modos no está en sus planes.