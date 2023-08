Miguel Ángel Cherutti trató de mentirosa a Mónica Farro

Al tiempo que cuando el cronista le recordó las palabras de Farro sosteniendo que al irse los dejó a todos sin trabajo, el cómico disparó molesto: "Eso es una mentira total. Tengo testigos, y también Mónica estuvo en la reunión. Nos citó uno de los productores para decirnos que por falta de público íbamos a levantar Casablanca y seguíamos en Moliere. Y se siguió 15 o 20 días más y después lo levantaron ellos".

En tanto, sobre la puesta en la sala de calle Corrientes a la que pasaron en junio, Cherutti resaltó las falencias que notó en la producción. "No había publicidad, no había marquesina, la gente del borderaux no estaba enterada de dónde estábamos" detalló molesto, y recordó que entonces pensó "Si no me están pagando, me están debiendo, para qué estoy acá". "Además, perdía de hacer otros shows", agregó sincero.

Asimismo, apuntó directo contra Adriana Chaumont, productora del espectáculo al afirmar que "Para tener un espectáculo de revista, tenés que tener cierta espalda. Si no tenés una cierta espalda, no porduzcas". Y sobre su despedida vía Whats App, confió que le consultó a Chaumont "¿Voy a cobrar este fin de semana lo que me deben?" y ante la no respuesta, tomó la decisión de retirarse sabiendo que no cobraría más.

La tajante decisión de Mónica Farro tras se acusada de defender a Aníbal Lotocki

En medio de la internación en terapia intensiva de Silvina Luna luchando por su vida como consecuencia de las intervenciones estéticas que Aníbal Lotocki le practicó años atrás, Mónica Farro no tuvo mejor idea que asegurar que su experiencia con el médico fue muy buena y aseguró estar feliz con los resultados, lo que le valieron una catarata de críticas.

Afectada por la cantidad de comentarios negativos que recibió, así como el cruce mediático que mantuvo con Cinthia Fernández en Nosotros a la mañana (El Trece) precisamente por este tema, en una de sus visitas a LAM (América TV) aclaró que en todo momento habló de su experiencia, y que no quiso desacreditar ni a Silvina Luna, ni a las otras pacientes que enfermaron tras pasar por el consultorio de Lotocki.

En tanto, en el minuto final del programa de Ángel de Brito, Farro pidió la palabra. "Como todo esto de Aníbal empezó ayer acá para mí, después de 13 años, y me han dado con un caño. Les digo a todos, para que ya no me llamen, que no voy a hablar nunca más del tema", anunció firme.

"El tema Aníbal Lotocki quedó en el pasado. Si quieren hablar de Mónica, hablemos. De Lotocki nunca más, desde acá hasta la vida que me resta", disparó con firmeza mirando a cámara dando por finalizado el escándalo y sobre todo para calmar las aguas en las redes sociales donde los mensajes críticos estallaron tras sus polémicas declaraciones.