Melody Luz habló sobre los rumores de separación de Alex Caniggia

Hace unas horas, sin embargo, trascendió que la pareja habría decidido separarse y ya no estarían más juntos a pocas semanas del fin del programa.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, Melody fue categórica a la hora de referirse a este rumor y lo desmintió de manera tajante, manifestando su descontento con los medios de comunicación.

“Mira cómo mienten los medios. Primero el embarazo, después el viaje al sur (ya quisiera)... ¿Y ahora separados? ¿Qué falta? A ver, tírenme data de mentiras posibles”, dijo Melody Luz furiosa con la prensa desde sus historias.

Y agregó otra postal junto a su novio Alex Caniggia dentro del reality y corazones rojos: "Para toda la gilada", lanzó.

Melody Luz lloró y reveló por qué no quiere irse de El hotel de los famosos

Melody Luz volvió a mostrarse angustiada en el programa El hotel de los famosos tras aquella fuerte contención de Alex Caniggia cuando ella manifestó sus ganas de irse del reality, ya muy cansada del tiempo que pasó allí.

Esta vez, la bailarina se quebró el viernes tras perder el desafío laberinto contra Walter Queijeiro e Imanol Rodríguez. De esta manera, deberá definir si continua o no en el ciclo junto a Emily Lucius.

“Tenía una leve esperanza de que eso no suceda, pero a la vez también tenía un presentimiento de que esta vez me tocaba ir a mí a la H. Un poco lo esperaba”, precisó la novia de Alex Caniggia.

Y confesó entre lágrimas la razón principal por la que no quiere irse el reality: "Si no me quiero ir es para no extrañarlo a Alex, pero voy a dar todo de mi para hacer lo mejor que pueda”.

“Creo que, si no fuese por Alex, no digo que ya me hubiese rendido, pero tendría una razón menos para que este lugar me ate”, cerró Melody Luz.