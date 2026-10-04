Mauro Icardi tomó una decisión inesperada sobre su futuro

El aspecto económico había sido señalado como uno de los principales obstáculos para la continuidad del delantero en Galatasaray. De acuerdo con versiones difundidas por periodistas deportivos turcos, el club le habría ofrecido una renovación por aproximadamente la mitad del salario que percibía anteriormente, una propuesta que Icardi no habría aceptado en aquel momento. “Se ofreció en Galatasaray por 3.5 millones de euros anuales y hasta aceptaría 2 millones”, afirmó Vecchio.

De esta manera, el delantero estaría dispuesto a resignar más de la mitad de lo que percibía anteriormente para volver a vestir la camiseta del club turco.

Cómo fue el ácido palito de Wanda Nara para Maxi López y Mauro Icardi desde MasterChef

Wanda Nara dejó una frase cargada de ironía durante una de las emisiones de MasterChef Celebrity que muchos interpretaron como una indirecta vinculada a sus experiencias amorosas con Maxi López y Mauro Icardi.

En plena conducción del reality culinario de Telefe, la empresaria se interesó por la situación sentimental de Julieta Poggio. La charla avanzó sobre la relación actual de la exparticipante de Gran Hermano y terminó abriendo la puerta a una inesperada confesión personal.

“Estoy de novia hace dos años. Relación abierta”, le confió la participante a Wanda Nara en referencia a su actual noviazgo con Fabrizio Maida, con quien desde un comienzo acordó un vínculo abierto.

Intrigada por ese tipo de acuerdo, la conductora quiso saber cómo proyectaba la pareja su futuro y le consultó: “Pero cuando se casan, ¿se corta?”. Ante la pregunta, Poggio explicó que conoce varios casos similares dentro de su círculo cercano: “Yo tengo muchos amigos gays y es más normal en los gays tener relación abierta y ellos tienen casamiento abierto”.

Esa respuesta derivó en un comentario inesperado de Wanda, quien aprovechó el tema para hacer referencia a situaciones que habría atravesado en sus relaciones anteriores. Con humor y un toque de sarcasmo, la conductora sorprendió a todos en el estudio.

“Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años eso”, lanzó Wanda con ironía sin entrar en más detalles.

Por su parte, Julieta dejó en claro que el matrimonio tradicional no forma parte de sus prioridades, aunque sí le atrae la idea de celebrar una boda desde lo simbólico: “Igual yo no sueño con casarme, me gustaría casarme de mentira, ponerme un vestido, ir a la playa, hacer una fiesta. No siento que un papel defina nada”.

La conversación continuó y Wanda quiso saber si la actriz imaginaba sostener ese tipo de vínculo a largo plazo. “¿Pero seguirías con esto del open?”, consultó la conductora. Lejos de mostrarse dudosa, Poggio respondió con total sinceridad: “Por ahora sí, me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí. Acá no chapé a nadie todavía, igual hay chicas más lindas que chicos”.