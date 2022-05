Luisana Lopilato recibió sus 35 años de una manera especial

luisana-lopilato-2jpg.webp

"Pre cumple, y ya estamos festejando Rodeada de amor, compartiendo tiempo en familia y con amigos. El plan que más me gusta", expresó la actriz con tiernas postales junto a la torta y sus tres hijos.

Por su parte, el cantante canadiense le escribió a su mujer: "Feliz cumple mi (emoji corazón). You only get more beautiful kid (solo te ponés cada vez más linda, chica)".

luisana-lopilatojpg.webp

La actriz había confirmado su embarazo con una tierna foto junto a su marido en la nieve. "Oops. Lo hicimos de nuevo. Bebit@ en camino", comentó Luisana en la imagen.

“De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”, contó después en una imagen recostada donde ya se veía asomando su pancita.