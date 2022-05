Luis Ventura contó una experiencia paranormal con su papá

En el programa de Karina Mazzocco mostraron una foto del padre de Ventura y un fragmento de la pintura del pequeño.

Según el periodista, el rostro de su padre parece claramente en el dibujo de Antonio.

En otro fragmento de la pintura, se observa que sale una mano, con el pulgar para arriba, como en señal de aprobación.

"¿Qué habrá pasado en ese dibujo para que haya aparecido eso?", sentenció Ventura, que no podía salir de su asombro.

La experiencia paranormal que vivió Marcela Tauro después de una fuerte pelea con Jorge Rial

Hace unas semanas, Marcela Tauro estuvo de invitada en LAM (América TV) y relató una historia impactante. La periodista reveló que hizo una transmisión en vivo en Instagram con un médium y la experiencia fue escalofriante.

"El año pasado contacté a un médium de Estados Unidos. Le escribí y tardó un montón en contestarme. Me responde justo el día que tengo una pelea al aire con Jorge Rial. Dije 'debe ser una señal' y lo invité a hacer una entrevista para mis redes", comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

"Cunado terminó el vivo de Instagram, me dice 'acá veo una pareja, dos personas, que partieron hace mucho, te quieren decir algo...'", siguió Tauro.

En ese instante, la periodista le preguntó quiénes eran. "Me dice 'se llaman Victoria y Ramón'. '¿Son familiares de sangre?', le pregunté. 'No, no son de sangre', me respondió. 'Me dicen que dejes todo en manos de ellos'", añadió.

Tauro no podía entender a quién se refería, pero finalmente comprendió todo. "¡Eran los padres de Rial!", remató.

"¿Le contaste a Jorge?", indagó Pía Shaw. "Dudé en decirle. Pasa que estábamos peleados. De todos modos, me parece que él no cree en estas cosas", sentenció.