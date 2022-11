Los flamantes ganadores de los Latin Grammy

“Ustedes no se hacen una idea de lo inesperado que es todo esto para mí'’, dijo Drexler, sorprendido al recibir el premio a canción del año por “Tocarte’', de su álbum Tinta y tiempo, que interpreta con el músico urbano español C. Tangana.

“Quiero dedicarle este premio a todos los que hacen música urbana en español porque han llevado el lenguaje del idioma español hasta lugares del planeta a los que no habíamos llegado nunca’', agregó el músico uruguayo, que interpretó la canción en vivo con el roquero británico Elvis Costello.

Bad Bunny, quien no estuvo presente en la ceremonia, era el más nominado de la noche con 10 menciones. Al final se llevó todos los premios de música urbana, mejor fusión/interpretación urbana por “Tití me preguntó'’; mejor interpretación de reggaetón por “Lo siento BB’’, su canción con Tainy y Julieta Venegas; mejor canción de rap y hip hop por “De museo’'; mejor canción urbana por “Tití me preguntó'’ y mejor álbum de música urbana por Un verano sin ti, que esta semana se convirtió en el primer disco en español nominado al Grammy a álbum del año.

Rosalía se quedó con la categoría Disco del año gracias a Motomami. La cantante agradeció a Latinoamérica, a España, a su equipo y a “al amor de mi vida’', dijo mirando al artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro, quien la observaba desde la primera fila.

La cantante española, quien también se llevó el Latin Grammy a mejor álbum de música alternativa por su último disco, tuvo uno de los números musicales más esperados de la ceremonia transmitida en vivo desde la arena Michelob ULTRA de Las Vegas. Interpretó “Hentai’', “La fama’' y su éxito del verano, “Despechá'’, que le bailó a Rauw Alejandro.

Drexler ganó el premio a grabación del año por “Tocarte’' y el de canción pop (en empate) por “La guerrilla de la concordia’'. Además, conquistó los galardones a mejor canción alternativa por “El día que estrenaste el mundo’', mejor álbum de cantautor por “Tinta y tiempo’' y mejor canción en lengua portuguesa por “Vento sardo’', con Marisa Monte.

“Esto es una locura, es una exageración maravillosa’', dijo Drexler al recoger uno de sus premios. Uno de los momentos más emotivos fue el anuncio de un empate en la categoría de mejor nuevo artista, el primero en la historia de los Latin Grammy. Primero se nombró a la cantautora cubana Ángela Álvarez, y después a la mexicana Silvana Estrada. Álvarez tiene 95 años, Estrada 25 y ambas son amantes de la guitarra.

“Este premio ya era nuestro porque este año best new artist (mejor nuevo artista) fue mayoría de mujeres, así que este premio es de todas’', dijo Estrada. “Y más aún porque tengo aquí a esta señora maravillosa que desde que la vi me sacó las lágrimas (...) lo que existe es representar para las niñas que vienen, para las generaciones que sepan que vale la pena soñar, luchar y trabajar’'.

“Yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre’', afirmó. “Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño: aunque la vida es difícil, siempre hay una salida, y con fe y amor lo pueden lograr. Se los prometo que nunca es tarde’'.

Christina Aguilera cautivó al público

La figura del pop hizo una poderosa interpretación, junto a Christian Nodal, de la ranchera “Cuando me dé la gana’', de su disco Aguilera, que se llevó el premio a mejor álbum vocal pop tradicional. Al recibir el galardón, la cantante estadounidense de origen ecuatoriano, que no tenía un álbum en español desde Mi reflejo (2000), dijo que había ansiado repetir la experiencia y agradeció a sus fans por acompañarla a lo largo de tantos años.

Tras empatar con Drexler por el premio a mejor canción pop con “Tacones Rojos’', el colombiano Sebastián Yatra se llevó el segundo Latin Grammy de su carrera por su álbum “Dharma’' en la categoría mejor álbum vocal pop.