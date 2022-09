Lizy Tagliani contó intimidades sobre ¿Quién es la máscara?

Además, sobre el programa añadió que no sabe nunca quién es el participante. “Te juro por mi mamá que de verdad no sabemos quiénes están”, reconoció la humorista.

“A veces tengo sospechas, pero como a mí me gusta jugar y divertirme, la verdad es que me preocupa muy poco si adivino o no adivino. Por ahí, puedo hacer un éxito por adivinar nunca”, contó.

Entonces, le tiró un palito a Karina, Jey Mammon comentó: “Igual que Karina, que dijo ´Ángela Leiva´ y chau, la eliminó”. Y Tagliani contó de forma filosa: “Encima está callada, de repente habla solo para sacarle la máscara a la gente”.