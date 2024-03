"Yo creo que te estás identificando Sol y vos sos una mina divina, maravillosa y laburante como pocas", le marcó Ubfal. Y ahí Sol estalló: "No me estoy identificada nada y no me encasilles en ningún lado Laura".

"Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda así de Furia, cuando sos fanático no sos imparcial", añadió enojadísima la panelista.

Y la periodista le contestó: "¿Me dejas terminar de hablar? Digo lo que me parece, si vos hablas yo también puedo hablar". Y Sol le advirtió: "No hables de mí".

"No tiene nada que ver la belleza o no belleza, el juego de Sabrina es la que la deja afuera", finalizó Laura Ubfal su análisis en medio de un clima tenso.