La tajante y drástica decisión de L-Gante que desatará la ira total de Wanda Nara

"No tiene propiedades a su nombre, jamás tenía plata encima y no pagaba la cuota por falta de dinero. Evidentemente hay un mal manejo de dinero", dijeron al aire en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

Y en ese contexto, se amplió sobre la sorpresiva decisión que tomó Elian Valenzuela sobre quién lo representará legalmente: nada más y nada menos que Agustín Rodríguez, abogado de la China Suárez, lo que haría enfurecer a la conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara.

"El doctor Agustín Rodriguez, que es quien representa a la China Suárez, es quien va a representar a Elián Valenzuela en el fuero civil", indicó Gustavo Méndez.

"Hablé con el doctor Rodriguez y me dice que si bien necesitan tener más detalles, no descartan representar en el fuero penal a L-Gante por este tema", agregó el periodista sobre la posibilidad de que el abogado de la China Suárez defienda también a L-Gante, quien dejará así el estudio del doctor Nicolás Payarola.

Habrá que ver cómo cae esta noticia en Wanda Nara al enterarse que el letrado de su máxima enemiga tiene altas probabilidades de pasar a defender legalmente a L-Gante.

El comunicado de L-Gante anunciando importantes cambios de cara al futuro

El cantante de cumbia 420, L-Gante, comunicó el 20 de octubre la salida de su histórico manager Maxi el Brother y una renovación total de su equipo de trabajo.

"Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso", indicó el artista en un posteo en Instagram.

Y remarcó: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".

"También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo para cualquier coordinación. Gracias por el apoyo de siempre, se viene una nueva etapa, y voy con todo", finalizó L-Gante.