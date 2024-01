Así reaccionó Sofía Calzetti tras los rumores de embarazo con el Kun Agüero

"Sofi! Otra vez hay rumores de embarazo! Estás esperando un hijo con el Kun???" le consultó vía WhatsApp a la pareja de Agüero, quien tras algunos minutos le respondió tajante "Nannn! No jaja" por lo que la periodista no dudó en compartir una captura de la conversación desde sus Instagram Stories bajo el título "Por ahora no hay embarazo para el Kun Agüero y Sofía Calzetti".

image.png

Julieta Ortega se le declaró al Kun Agüero: la rápida y terminante respuesta de Sofía Calzetti

Allá por septiembre de 2023 Sofía Calzetti confirmaba la reconciliación con el Kun Agüero luego de un tiempo distanciados y semanas más tarde sorprendió una polémica declaración de amor de Julieta Ortega para el ex futbolista.

La actriz abrió la caja de preguntas para sus seguidores de Instagram y una de las consultas fue si se volvería a enamorar. La respuesta fue "obvio" y llamó la atención la imagen que eligió. En la postal aparece su papá, Palito Ortega, y también su hijo Benito Noble, fruto de su relación con el cantante y líder del grupo Los Caballeros de la Quema, Iván Noble.

image.png

Pero además, aparecía el Kun en la época en que integraba el plantel de la Selección Argentina hace unos años atrás. Lo cierto es que Julieta tachó a su hijo y su padre y dibujó un corazón en forma de círculo en ella y el ex delantero, imagen que causó un gran revuelo en las redes y se viralizó.

Claro que la contestación de Sofía Calzetti desde las redes no demoró demasiado y si bien no hizo específica mención a esto, la joven optó por compartir una imagen con su novio disfrutando de la playa, dejando en claro que los dos están muy bien y enamorados. Claramente, una delicada manera de Sofía para ponerle los puntos a Julieta casi de inmediato.