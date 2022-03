La inesperada decisión de la Peque Pareto que llenó de lágrimas a todos

Para esta prueba, contaban con 60 minutos, que comenzaron a correr apenas Santiago Del Moro dio la ya clásica orden: “¡Se encienden las hornallas más famosas del mundo!”. Durante el proceso, fueron varias las dificultades que atravesaron las participantes. Incluso, en un momento a Juariu la invadió la emoción porque decidió cocinar paella, un plato que su padre solía hacer. Sin embargo, finalmente el tiempo se agotó y llegó la hora de las devoluciones. El jurado determinó que Denise, Malena y Mica fueran las primeras tres en lograr su continuidad en el reality. Y entonces, el mano a mano final quedó entre dos muy queridas concursantes, la ex judoca y la instagrammer. Pero fue Betular el encargado de anunciar a la flamante eliminada: “La cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es….Juariu”.

Sin embargo, en ese momento ocurrió una desconcertante situación. Pareto tomó la palabra y anunció: “Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos...Bueno, ustedes saben que soy médica. Primero, quiero pedir permiso si puedo ceder mi lugar a Juariu por esto de que tendría que abandonar la competencia”. Y detalló: “Tenía compromisos preestablecidos por mi trabajo de médica”. Completamente atónitos por esta decisión de la deportista, los chefs tuvieron que decidir en el momento si aceptaban su propuesta, algo que finalmente hicieron y por eso la tucumana quien siguió en competencia. “¿Qué voy a decir de la Peque? Es todo y me pongo mal porque se va ella. Me pone peor que ella se vaya”, dijo entre lágrimas Juariu, y abrazó a su compañera.