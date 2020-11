La inesperada confesión del Mono de Kapanga

En diálogo con Agarrate Catalina Mono de Kapanga contó: "Cuando estoy con una chica y llega la hora de dormir pido disculpas y digo que la paso mal, no dejo dormir, hago ruidos. Con mis perras duermo, son las únicas que me bancan los ronquidos".

El Mono de Kapanga también habló sobre su situación sentimental actual: "Estoy solo por elección. Cuando le encontrás la vuelta en un punto está bueno, a los 51 años después de estar en pareja tantos años, el amor que tuve se me agotó, hay que trabajarlo mucho, todos los días".

Sobre su relación con Andrea Rincón aclaró: “Ella es una de las chicas más lindas de la Argentina, Andrea es una gran chica, creció, crece. Por ahí sintió en algún momento que me tenía que pedir perdón por algo, yo agradezco que se haya cruzado en mi camino, la conocí apenas me había separado".

"Ella me ayudó muchísimo en un par de cosas que no las tenía muy en claro, yo le dije 'no me pidas perdón'. No tenía que perdonarla por nada, sino al contrario, 'yo te tengo que agradecer'".