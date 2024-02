La hija de Nito Artaza rompió el silencio tras la separación de su padre

Al final, remarcó lo que Sabrina le habría contestado: “‘Entiendo que todo está muy sensible. De verdad deseo lo mejor para los dos, ya que no se estaban haciendo bien’”.

Belén Di Giorgio contó en diálogo con el programa de América qué le dijo Nito Artaza en medio de la polémica por su separación de Cecilia Milone y la supuesta infidelidad.

“Él me dice que no le gusta que se me ponga a mí en este lugar, todo el tiempo me pregunta si estoy bien y yo le digo que estoy bien y tranquila”, expresó la actriz a LAM.