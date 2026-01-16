El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sacudió al mundo del espectáculo y generó una catarata de reacciones, entre felicitaciones, sorpresa y comentarios inesperados. Pero una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Mario Pergolini, quien fiel a su estilo irónico y filoso, reaccionó con un video cargado de humor, sarcasmo y frases que no pasaron inadvertidas.
La extraña reacción de Pergolini al casamiento de Lali Espósito y Rosemblat
Después de que se conociera que Pedro Rosemblat le pidió matrimonio a Lali Espósito, Mario Pergolini decidió hacer un video reaccionando al futuro casamiento.