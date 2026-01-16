La extraña reacción de Pergolini al casamiento de Lali Espósito y Rosemblat

A partir de ahí, imaginó una escena ficticia en la que Pedro Rosemblat, convencido de que recibiría un no como respuesta, termina aceptando la propuesta de matrimonio: “Y va que la agarra… se querrá matar”, ironizó. Todo con tono de broma y sin buscar hacer sentir mal a la pareja de Lali y Pedro.

Lejos de quedarse ahí, Pergolini continuó su monólogo con una supuesta búsqueda de regalos para la boda, enumerando opciones cada vez más absurdas y graciosas. Desde viajes por Europa hasta una picada, una cafetera o incluso una rosa “como la de La Bella y la Bestia”, remató con una frase que volvió a encender la polémica: “Ella es bella y él es bestia”. Tampoco faltaron referencias políticas y chicanas generacionales, al imaginar cómo sería la fiesta y hasta el futuro de los hijos de la pareja.

image

El cierre, como era de esperarse, fue ambiguo pero conciliador. Tras varias idas y vueltas sobre si aceptaría o no una eventual invitación al casamiento, Pergolini miró a cámara y concluyó con un escueto pero contundente: “¡Que sean felices!”. Una reacción que mezcló humor ácido, sorpresa genuina y el estilo provocador que lo caracteriza, sumándose así al interminable debate que generó una de las bodas más comentadas del verano.