La exempleada de Wanda Nara, ahora aniquiló a la pareja de Maxi López

“Soy la exempleada de Maxi López. Su novia, Daniela, es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”, disparó la señora a través de un video que mostró en exclusiva LAM, el programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV.