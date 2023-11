La difusión del video de Vigna habría molestado mucho a Luciano Castro

En tanto, tras señalar que con Sabrina Rojas jamás salieron videos de esta claro, Carlos Monti señaló que “Sabrina no se come el caramelito de que haya sido una cuestión inocente, sino una provocación”. Asimismo, Pardini insistió que “De esto se puede deducir que a Flor Luciano no le importa. Es un trofeo. Si te importa alguien, lo cuidás. Me da la sensación de que él está enamorado, y ella está caliente”.

Fue allí cuando el conductor aseguró que “Por omisión o no, algo está pasando. No sé si es el fin de la pareja, pero si vos hacés algo que sabés que me hace enojar, tengo que pensar que no me querés”, al tiempo que concluyó revelando: “A mí me cuentan que él está muy enojado. No estoy hablando de crisis ni separación. Él vive en su departamento, y ella cada tanto lo va a visitar, y a él esta historia lo fastidió” cerró el conductor.