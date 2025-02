La determinación de Jésica Cirio tras separarse de su marido

En tanto, sobre a dónde se fue a vivir Cirio, la periodista confió que se fue a Costa Esmeralda. "Me dijeron que se habría ido este fin de semana, pero yo me enteré ahora. El motivo es por estos allanamientos que se vienen”, aseguró y concluyó: “Y además me sumaron que él, que estaba ahí pero en otra casa, porque ellos tenían dos viviendas, se habría ido de ese lugar por la Justicia...”.