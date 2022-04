La Academia tomó una decisión tras la renuncia de Will Smith

Así, la Academia de Hollywood recibió y aceptó inmediatamente la renuncia del actor apenas una hora después de su presentación informó el presidente de la institución, David Rubin, informó la agencia de noticias Efe apenas una hora después del comunicado del actor. "Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril", concluyó Rubin en su respuesta a la presentación de Will Smith.

Sucede que esa es la fecha tope que la organización de los premios Oscar puso para acordar una resolución definitiva sobre el polémico golpe que Smith le dio a Rock, después de un chiste sobre la alopecia de la mujer del actor, Jada Pinkett-Smith, en la edición número 94 de los Oscar llevada a cabo el domingo pasado. Allí, precisamente Will Smith ganó el premio al mejor actor por su personificación de Richard Williams en King Richard.

El actor Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

Fue el miércoles pasado cuando la Academia de Hollywood comunicó públicamente que invitaba al actor Will Smith a enviar una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los Oscar, en la que golpeó a Chris Rock, fijando justamente como tope la fecha del 18 de abril para que la organización "tome cualquier medida disciplinaria", que podría ser la "suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos". Pero el actor no dejó pasar más tiempo y presentó su renuncia para terminar con la polémica que dio vuelta al mundo.

El enojo de Smith se debe a que su mujer sufre de alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que provoca calvicie, y Rock bromeó con la enfermedad que padece y la comparó con la protagonista de la cinta G.I. Jane.