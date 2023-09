L-Gante y una frase impactante a días de recuperar la libertad

"Vamo a hacer color", adelantó sobre el cambio de imagen que ya pensó tras salir en libertad. Y ante una pregunta más profunda sobre sus amistades de verdad, Elian fue categórico.

“Estando en cana, ¿te diste cuenta quiénes son tus verdaderos amigxs?”, le consultaron al popular cantante, quien con una selfie respondió con un cigarrillo y haciendo el típico gesto con la mano que muestra en sus fotos.

“Una de las mejores cosas”, escribió certero L-Gante como respuesta en la historia de Instagram.

L-Gante y su primera entrevista tras recuperar la libertad: "Se hizo mucho circo"

El sábado, el cantante de cumbia 420 L-Gante dio su primera entrevista televisiva en el ciclo Secretos Verdaderos, América TV. "Vi que siempre hiciste el aguante y cada palabra tuya era estoy yo ahí", le dijo el joven artista a Luis Ventura.

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, le consultó el conductor. Y L-Gante reveló: “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”.

“Te imaginarás que varias veces me ilusioné también, pero más que nada por los rumores que se decían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, explicó sobre sus largos días en prisión.

Y añadió: "No sé por qué tantos días, fue una mala jugada. Pensé que iba a estar uno o dos días. Se hizo mucho circo".

“Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”, aseguró L-Gante.

Y remarcó: “Yo contengo la calma, estoy tranquilo. Soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”.

En cuanto a la salud de Wanda Nara, dijo que se enteró en la cárcel de lo que le pasaba y se contactará con ella: “Estuve viendo eso por televisión. Me comunicaré seguramente en algún momento. Me estoy enterando todo ahora, en el transcurso de las horas".